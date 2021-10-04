日本首相菅義偉今天上午在臨時內閣會議率內閣總辭。菅義偉從去年9月16日上任以來，共執政384天，今天下午將正式交棒給新任首相岸田文雄。

日本執政黨自由民主黨在9月29日選出岸田文雄為自民黨第27任總裁（黨主席），由於自民黨在國會擁有多數席次，岸田將在今天下午的國會臨時會上被指名為日本第100任首相。

日本TBS電視台報導，菅內閣成員上午在臨時內閣會議中提出辭呈，完成總辭程序。

菅義偉執政384天中，經常忙於應付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，包括判斷實施緊急事態宣言等防疫措施，以及在疫情下舉辦東京奧運與帕運等。

菅義偉上個月就任滿週年時，回顧自己這一年來是「致力於防疫措施的一年」。

此外，菅義偉任內訂下要在2050年達到溫室氣體零排放的目標，以及實施調降手機費率、創設「數位廳」等政策。

日本放送協會（NHK）報導，今天下午國會參眾兩院將進行首相指名選舉，選出岸田為新首相。

岸田預計上任後將在首相官邸（行政中心）與聯合執政的公民黨代表山口那津男會談，隨後處理新任內閣人事，由新任內閣官房長官發表閣員名冊。

緊接著在皇居舉行首相任命儀式和閣員認證儀式後，晚間新內閣正式上路；岸田將舉行首相就任記者會，以及召開首次內閣會議。