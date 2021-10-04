為何新冠病毒透過氣膠傳播這麼重要？

2項美國研究發現，Alpha、Delta等變種新冠病毒更具傳染力的原因，可能在於病毒在空氣中能夠更有效率地傳播，其中一項研究發現，感染Alpha的患者，吐出的病毒量是其他病毒的43倍。研究人員強調，就算完整接種疫苗，仍要戴好口罩，甚至在特定場合可能需要戴防護力更好的口罩。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）及馬里蘭大學（University of Maryland）的研究團隊，分別於7月及9月在BioRxiv期刊預印本、「臨床傳染病」期刊（Clinical Infectious Diseases）刊登變種新冠病毒透過氣膠傳播（aerosol transmission）的研究成果，2項研究都指向一個結論：新冠病毒正在進化，而且能夠更有效率地在空氣中傳播。

《紐時》指出，新冠病毒透過空氣傳播讓各國政府推出戴口罩、保持社交距離等防疫政策，現在多數科學家都同意，新冠病毒主要透過大片飛沫及體型較小的氣膠傳播，前者會快速沉降到地面，後者在室內能夠漂浮更遠，並且直接進入人的肺臟。

2項美國研究並未改變這項根本觀點，不過指出民眾在部份場合可能需要配戴更好的口罩，同時指出，病毒正在進化得更強大。

為了比較不同新冠病毒在空氣中的傳播能力，馬里蘭大學團隊邀請無症狀、輕症患者朗誦、唱歌，發現感染Alpha的患者，吐出的氣膠粒子裡的病毒量是其他早期病毒的43倍。

不過這項研究只涵蓋4名感染Alpha病毒的患者，感染其他病毒的患者達45位，樣本數不足恐會影響研究結果。

美國國家過敏與傳染病研究院的研究則未涵蓋人類，而是使用敘利亞倉鼠進行實驗。研究人員將倉鼠分成染疫及未染疫2組，觀察氣膠的流動距離，以及未染疫組倉鼠最終染疫的結果。研究發現，小於5微米的粒子能夠流動超過2公尺遠，倉鼠感染Alpha病毒的情形也多過原始病毒。

主導研究的美國國家過敏與傳染病研究院病毒學家孟斯特（Vincent Munster）指出，病毒進化成更有效率地傳播已真實發生。

主導馬里蘭大學研究的公衛教授米勒頓（Don Milton）表示，有鑑於病毒已朝著更有效率地透過氣膠傳播的方向演化，他認為應該加強個人防疫措施，建議人們應該戴更密合的口罩。

不過他的研究也指出，包括布口罩及外科口罩已經能擋下半數帶有病毒的氣膠，儘管如此，團隊仍建議在擁擠的空間中應該戴上防護效果更好的口罩。

這2份研究也強調，即便完整接種疫苗，民眾仍應戴口罩，尤其是在擁擠的空間中，雖然已接種過疫苗的患者較不易傳播病毒，不過變種病毒的傳染力提升也增加了散播的可能性。