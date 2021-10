為何新冠病毒透過氣膠傳播這麼重要?

2項美國研究發現,Alpha、Delta等變種新冠病毒更具傳染力的原因,可能在於病毒在空氣中能夠更有效率地傳播,其中一項研究發現,感染Alpha的患者,吐出的病毒量是其他病毒的43倍。研究人員強調,就算完整接種疫苗,仍要戴好口罩,甚至在特定場合可能需要戴防護力更好的口罩。

《紐約時報》(New York Times)報導,美國國家過敏與傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)及馬里蘭大學(University of Maryland)的研究團隊,分別於7月及9月在BioRxiv期刊預印本、「臨床傳染病」期刊(Clinical Infectious Diseases)刊登變種新冠病毒透過氣膠傳播(aerosol transmission)的研究成果,2項研究都指向一個結論:新冠病毒正在進化,而且能夠更有效率地在空氣中傳播。

《紐時》指出,新冠病毒透過空氣傳播讓各國政府推出戴口罩、保持社交距離等防疫政策,現在多數科學家都同意,新冠病毒主要透過大片飛沫及體型較小的氣膠傳播,前者會快速沉降到地面,後者在室內能夠漂浮更遠,並且直接進入人的肺臟。

2項美國研究並未改變這項根本觀點,不過指出民眾在部份場合可能需要配戴更好的口罩,同時指出,病毒正在進化得更強大。

為了比較不同新冠病毒在空氣中的傳播能力,馬里蘭大學團隊邀請無症狀、輕症患者朗誦、唱歌,發現感染Alpha的患者,吐出的氣膠粒子裡的病毒量是其他早期病毒的43倍。

不過這項研究只涵蓋4名感染Alpha病毒的患者,感染其他病毒的患者達45位,樣本數不足恐會影響研究結果。

美國國家過敏與傳染病研究院的研究則未涵蓋人類,而是使用敘利亞倉鼠進行實驗。研究人員將倉鼠分成染疫及未染疫2組,觀察氣膠的流動距離,以及未染疫組倉鼠最終染疫的結果。研究發現,小於5微米的粒子能夠流動超過2公尺遠,倉鼠感染Alpha病毒的情形也多過原始病毒。

主導研究的美國國家過敏與傳染病研究院病毒學家孟斯特(Vincent Munster)指出,病毒進化成更有效率地傳播已真實發生。

主導馬里蘭大學研究的公衛教授米勒頓(Don Milton)表示,有鑑於病毒已朝著更有效率地透過氣膠傳播的方向演化,他認為應該加強個人防疫措施,建議人們應該戴更密合的口罩。

不過他的研究也指出,包括布口罩及外科口罩已經能擋下半數帶有病毒的氣膠,儘管如此,團隊仍建議在擁擠的空間中應該戴上防護效果更好的口罩。

這2份研究也強調,即便完整接種疫苗,民眾仍應戴口罩,尤其是在擁擠的空間中,雖然已接種過疫苗的患者較不易傳播病毒,不過變種病毒的傳染力提升也增加了散播的可能性。