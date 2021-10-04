喜劇女星龍龍日前與「薩泰爾」旗下班底老K，參與「炎上BURN」現場喜劇，事後痛訴遭其言語霸凌，雖博恩落淚道歉並宣布老K無限期停工，但老K強硬表示絕對不會跟她道歉，風波持續延燒，網路上也出現兩派聲浪，龍龍收到髮型師網友私訊批評後，竟公開對方私訊公審，對此老K今(4日)凌晨再發文，砲轟女方公審髮型師一事：「就最不會霸凌，不就最會被霸凌，這還不是大欺小什麼是大欺小」。

老K脫稿演出踩到龍龍底線，被龍龍痛訴根本言語霸凌，事情持續延燒，兩邊的支持者也紛紛跳出來喊聲，其中有名髮型師網友，透過IG私訊龍龍表達不滿心情，直指她為了流量賺錢，將喜劇圈搞得烏煙瘴氣，「把事情搞到這種地步，你真的不配做喜劇演員，退出喜劇圈」，龍龍前天(10/2)用IG限時動態回應此事，連帶將私訊內容連帶對方帳號名稱都公布出來，導致粉絲到髮型師IG及其公司帳號「出征」，最終髮型師被迫道歉，並關閉帳號。

老K臉書發文。(翻攝自這是老K That's Old Kay臉書)

龍龍公審法型師事件後，今天凌晨(10/4)老K繼「不道歉聲明」後再發聲，寫道：「雖然我們也不是什麼咖，多少算半個公眾人物好了，隔空互罵也無所謂，但你去把網友私訊公開讓你的粉絲在那邊公審，去鬧到人家工作場合」。

雖然沒有指名道姓，但比對一下描述，眾人都認為老K是針對龍龍公審髮型師的事情在發言，老K更重砲狂轟：「啊不就很偉大，不就最不會霸凌，不就最會被霸凌，這還不是大欺小什麼是大欺小」，他要討厭他的人不要擔心，可以繼續罵，「我保證不會公開你們私訊，反正在你們眼裡我也是nothing，沒有能力公審你們的放心」。