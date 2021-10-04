恩主公翻版？台中大里仁愛醫院打錯AZ劑量 40多人遭殃

台中屯區一家醫院也出現新冠疫苗接種劑量錯誤，只是這回是AZ疫苗原本應打0.5CC卻只打0.1CC，目前院方除召回受影響的40多人再補注射，也成立專案小組進行關懷，台中市衛生局也對該醫院接種公費疫苗進行停權處分。

新北市恩主公醫院將未稀釋的輝瑞／BNT疫苗注射於25名民眾身上，台中9月29日也發生類似劑量錯誤的嚴重疏失；大里仁愛醫院9月29日為40多名民眾接種AZ疫苗，原本應接種0.5CC，卻只接種0.1CC，事後點算發現接種人次與剩餘劑量不符，才發現是施打劑量不足。

院方也立即成立專案小組，並於10月1日召回這40多名接種劑量不足者到院補接種，不少接到通知的民眾抱怨「蛤，又要多挨一針」，有民眾憤而向媒體及相關單位投訴。

衛生局表示，接獲民眾反映後，衛生局已於10月2日派員前往釐清案發緣由，依院方說明，疑因交班人員訊息內容錯誤且未三讀五對所致，造成約40位洗腎患者接種劑量不足，發現異常後即依疾病管制署規定，通知患者補接種，除4位民眾因個人因素外，其餘均已完成補打，目前尚未有身體不良反應，院方表示會成立專案小組，持續追蹤患者施打後的狀況，已徹底檢討改進杜絕類似情形發生。

而衛生局在稽查相關人員及了解作業流程後，已對該院針對疫苗接種流程給予改善建議，並要求院方提供檢討改善措施且加強院內人員訓練，維護疫苗接種民眾權益。

因該院接種作業流程疏失，影響民眾健康權益，衛生局也已處以疫苗接種停權處分，並責成該院提報異常事件檢討報告，如經調查釐清有涉及違反傳染病防治法、醫療法或其他相關規定，將依法辦理。