上周五美股四大指數收紅，道瓊和那斯指大漲，台股周一開盤反彈，但隨後多族群呈現反壓跳水，大盤回跌逾百點，從16680.29到16407.6，高低差272.69點。而受到默克(Merck & Co.)揭露旗下一款還在實驗的口服藥可將染疫後死亡、住院的機率降低50%，疫苗股遭到下殺，然郵局今起開放網路及電話預約領振興五倍券紙本，明起上山下海亦可免戴口罩，加上八月開放餐廳內用政策可望激勵營收，觀光股逆局開香檳，類指漲逾2%漲幅居首，擔綱護盤小尖兵，旅行社最勇猛漲約6%，飯店、餐廳亦漲勢明顯。

默克(Merck & Co.)研發COVID-19口服藥可望顛覆市場，預估在家自行服用的口服藥物將改變世人對新冠肺炎相關風險的看法，甚至演變為流感化，疫苗股落寞，興櫃聯亞藥(6562)重挫，上市櫃國光生(4142)、高端疫苗(6547)也分別跌3、8%。然而德國生技公司BioNTech執行長Ugur Sahin則出面表示，病毒會持續演進，會變得更難對付，明年中仍可能需要一款新疫苗，因應未來可能出現的新冠病毒變異株。

九月中秋連假、十月雙十放假三天，在防疫政策鬆綁下，營運水漲船高有望，而雙十連假前，五倍券真的要來了，預計刺激相關的內需消費概念股，加上明起口罩政策放寬，旅遊股亦蓄力衝鋒，易飛網(2734)、山富(2743)早盤股價一度攻頂，雄獅(2731)、鳳凰(5706)高漲約6%，飯店的夏都(2722)、六福(2705)、晶華(2707)、國賓(2704)、寒舍(2739)、遠雄來(2712)、雲品(2748)齊心迎賓上攻，餐飲的王品(2727)、美食-KY(2723)以及KTV的好樂迪(9943)、錢櫃(8359)同樣不脫隊。觀光類指早盤一度來到104.05點，漲幅逾4%，目前維持近3%漲幅。

台股跌跌不休，近期股市跌了千點，國民黨立委曾銘宗周一在立法院質詢財政部長蘇建榮，國安基金10月14日(下周四)要開例會，是否進場護盤？蘇建榮表示，這都要看國安基金委員會來決定，不過對於國際股市的問題，國安基金都密切在注意。

統一投顧指出，美國債務上限僵局未解，大陸恒大問題仍在，且大陸限電政策影響重大，將衝擊台廠9月、10月的營收表現，並影響全球供應鏈的正常運作。考量國際股市震盪加劇，外資站在賣方，台股上周大跌689點，整體短中期均線呈現空頭排列，即使短線跌深反彈，仍須保守因應，建議採取低接布局策略，以業績較佳的晶圓代工、矽智財、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。