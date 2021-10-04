聯準會可能在11月2日至3日會議中宣布縮減購債，並於2022年中結束資產購買計劃，最快可能在2022年就會啟動升息。投信台股研究團隊指出，依據上一次聯準會QE3退場的歷史經驗，在市場流動性不再過度寬鬆的環境下，可能一時引發市場疑慮，導致台股調整修正，但拉長時間來看，還是呈現明顯的多頭格局，台股加權指數就從2013年中的8000點，漲至2015年的逼近萬點大關，紮紮實實反應景氣復甦行情。因此，聯準會若是有意縮減購債，甚至進入升息循環，也代表景氣步入成長期，台股有機會維持長多格局。

投信台股研究團隊進一步分析，由資金行情過渡到景氣行情的階段，類股輪動的狀況勢必更加快速，如果能夠更好地掌握股票的漲跌節奏，有機會擴大投資收益，投資人不妨藉由有傑出操作成績的台股主動型基金參與台股行情。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，疫情後生活型態改變，國人對於運動及養身的需求大增；綠能趨勢下帶動相關產業鏈的業績，隨著經濟逐漸走出疫情影響；央行不再降息，甚至即將緩步升息，有利金融類股營運表現；加上目前金融、傳產類股估值仍低，多重題材加持下，市場資金將持續關注，有利股價表現。

當前台灣經濟基本面強勁，出口暢旺支撐了經濟表現，雖然內需市場受到疫情影響而下滑，但隨著下半年政府推出振興券及相關紓困方案，遞延消費可望在第四季顯現，將是支撐景氣的另一股動能。