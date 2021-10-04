今年教育部閩南語語言能力認證考試有1萬8662考生報名，較前一年增加4776人，創歷年新高。因為疫情，今年閩南語認證考試從8月7日延後至10月23日舉行，教育部表示，若考生屆時「居家隔離」或「自主健康管理」，不能參加考試，可申請退報名費。

教育部說， 考生若屬於「具感染風險民眾追蹤管理機制」的「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」或「自主健康管理」者，為顧及考生自身及全體參與人員的健康及安全，不能參加今年考試。若因此導致不能應考或無法完成考試時，考生可申請報名費全額退費。

考生、陪考人員及試務人員應主動通報是否為具感染風險民眾追蹤管理機制的前述人員，且於考試前（最遲於考試當日）須上考試官網（https：／／blgjts.moe.edu.tw）填交健康管理聲明書，填寫完畢將獲得「數位通行證」。考試當日須同時出示准考證及通行證（可以自行列印紙本）才能進出試場（學校）。

教育部說，今年不開放陪考，除符合以下條件且有照顧需求者，才可申請1名陪考人員：(1)學齡兒童（指6歲至12歲）、(2)年長考生（限70歲以上）、(3)特殊考生。

另外，一般學齡兒童若參加學校團體報名，可由學校視團報考生人數及實際需求，安排1至2名學校人員陪考。屆時陪考人員須全程佩戴陪考證，且限本人使用，不得轉讓。

教育部指出， 本次不開放考生查看試場教室，以提供試場配置圖並張貼於各試場門口方式，供考生了解考場位置；不論進行筆試或口試，全體人員皆須全程佩戴口罩應試；發現有隱匿個人身體健康狀況或症狀，經查明屬實者，現場取消考試資格。