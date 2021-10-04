「新世代日本動畫大師」細田守執導日本動畫電影《龍與雀斑公主》上映以來佳評如潮，截上9月27日的統計，日本票房已逾62億日圓（約台幣15.6億），吸引超過450萬名觀眾入場，打破細田守個人生涯最佳票房紀錄，而官方也於日前宣布，將與負責虛擬歌后「貝兒」演唱會場景及珠寶服裝設計設計師森永邦彥，其所創立的潮流品牌「ANREALAGE」聯手進軍2022春夏巴黎時裝週。

這次「ANREALAGE」與《龍與雀斑公主》的合作將以代表二次元和三次元的「DIMENSION」為主題，透過《龍與雀斑公主》的世界觀呈現出一個虛擬與現實交織而成的獨特新世界。電影幕後花絮近日曝光，透過導演細田守親自解析虛擬歌后女主角「貝兒」的創作歷程，包含如何與好萊塢的世界級角色設計金相鎮合作、並與花卉藝術家篠崎惠美及設計師森永邦彥共同打造片中重要角色「貝兒」的創作歷程。

設計師森永邦彥和導演細田守的合作關係始於《龍與雀斑公主》的製作過程，當時細田守要求森永邦彥替貝兒設計一件能在片中演唱會登場的衣服，森永邦彥採用了如透明水晶般發亮珠子，以及其品牌「ANREALAGE」使用的拼接風格打造出歌后貝兒的服裝，透過嶄新的電影表達方式，擴大時尚在虛擬世界的可能性。除了與時尚品牌合作外，該片也與內衣品牌「PEACH JOHN」推出聯名內衣款式，巧妙再現虛擬歌后貝兒電影中華麗的花瓣裝，不僅引起網路熱議，也隨著電影熱賣帶動銷量。

電影將於本週五（8日）在台上映，本次電影公司特別與日本爭取《龍與雀斑公主》台灣獨家限定款特典，要來送給期待本片已久的台灣觀眾們。只要於影城開放場次售票起，購買《龍與雀斑公主》電影票1張，即可獲得台灣限定特典電影紀念透明書籤1款（共6款，隨機發贈恕無法退換），數量有限，兌完為止，想珍藏的影迷們千萬別錯過。