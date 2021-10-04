撇除坪數有限的公寓大樓或是套房，家中總會有些角落平常很少走動，國外就有一名網友透露，近日在家中閣樓發現一些形狀詭異的骨頭，讓他看了毛骨悚然，電影裡的謀殺情節也不斷在腦中上演，嚇得他立刻將骨頭送去檢驗。

綜合外媒報導，抖音（TikTok）用戶法蘭西斯（@franceschuckieraven）日前上傳一段影片，內容提到他在家中牆壁發現一些不明的骸骨，腦海中也不斷浮現電影中各式各樣的謀殺情節，嚇得趕緊PO網詢問是不是人類的骨頭。

法蘭西斯在影片中還原找到骸骨的情況，並且爬上梯子進入閣樓，推測這些骨頭是從閣樓上掉下來的，不由得擔心有陌生人住在自家閣樓，等到夜深人靜才出來犯案。

影片曝光後湧進200萬人觀看，不少人七嘴八舌的討論骨頭由來，「應該不是人骨，但還是非常可怕」、「看起來像是牛的骨頭，但通常不會在牆上啊」、「根據你這棟房子的年齡推算，以前的人通常會將死去的寵物放在牆壁上，讓牠們可以在天上保佑屋主跟房子」。

最後法蘭西斯將骨頭送交警方檢驗，這才知道原來那是羊的骨頭，一切只是虛驚一場，對於自己浪費了警方時間，他感到相當抱歉，但為何羊骨會藏在自家牆上，他依舊百思不解。