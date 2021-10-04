國際調查記者聯盟（ICIJ）今天公布歷來規模數一數二大的外洩財務文件調查報告，揭露全球數百名政要和富豪在境外隱匿財富的情況。

這些文件不一定表明這些政要和富豪從事不當行為，但外界認為值得關注，因為這揭露了某些政治領導人能在多大程度上避免財富遭課稅並逃避公眾問責和審查。

這份名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告披露從全球14家金融服務業者所取得共約1190萬份文件，約有117個國家600多名記者參與分析，為歷來全球媒體最大型調查行動之一。

他們發現將近1000家位於境外避稅天堂的公司與336位高層政要和公務員有瓜葛，包括10多名現任國家元首和政府首長牽涉其中。

以下是法新社整理「潘朵拉文件」揭密的一些重點概要。

●約旦國王的房地產帝國

文件顯示，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在2003年到2017年建立境外公司和避稅天堂網絡，打造遍及美國加州馬利布（Malibu）至華府及英國倫敦等地、總值約1億美元（約新台幣28億元）的房地產帝國，自1999年登基以來買下15棟房。阿布杜拉二世近年來因民眾不滿撙節措施而面臨抗議潮。

約旦駐華府大使館婉拒置評，但英國廣播公司（BBC）引述約旦國王律師團說法報導，所有房地產都是以個人財富買下，且基於隱私和安全考量，知名人士透過境外公司購買房地產是常見的做法。

●亞塞拜然總統11歲兒子擁17處房地產

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）家族和親信長久以來遭維權團體指控貪腐，而文件指稱他們秘密涉及英國價值數億美元房地產交易，包括以阿利耶夫11歲兒子海達（Heydar）名義買下17處房地產，其中1處是位在倫敦、約值4500萬美元的辦公大樓。

BBC報導，這棟位於倫敦市中心的大樓是2009年由阿利耶夫家族友人所有的一家幌子公司買下，之後轉到阿利耶夫兒子名下。

●捷克國會選舉在即 總理爆出莊園未申報

根據文件，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）並未申報透過一家境外投資公司，買下法國南部一座價值2200萬美元的莊園。

捷克即將在週末舉行國會選舉，巴比斯在捷克新聞社（CTK）訪問中抨擊這波爆料目的是「想玷汙我的聲譽並影響捷克大選」，還說「很明顯我沒有做任何違法或不當的事情」。

●肯亞總統的境外網絡

調查報告說，肯亞總統烏魯．甘耶達（Uhuru Kenyatta）與家族6人被控秘密擁有11家境外公司網絡，其中1家持有價值3000萬美元資產。烏魯．甘耶達昔日競選曾打出肅貪和財務透明口號。

●巴基斯坦總理的核心集團

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的核心集團，包括內閣部會首長與他們的家人，被指暗地擁有掌控數以百萬計美元的公司與信託。

伊姆蘭汗本人在推特表示樂見這份調查報告，說內容披露「精英透過逃稅、貪汙及洗錢到金融『避風港』積累不義之財」，並承諾調查任何不法行為。

●俄羅斯掛鉤情事

儘管文件中並未直接指名俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），不過經由親信牽線，他與位於摩納哥的隱匿資產有關聯。「華盛頓郵報」報導，例如一名據信

與蒲亭有生過孩子的俄羅斯女子獲得一棟濱水住宅。

此外，文件似乎顯示賽普勒斯總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）的律師事務所隱瞞幾家境外公司所有人的身分：一名被控挪用公款的前俄羅斯政治人物。BBC報導，律師事務所否認這些指控。

●烏克蘭總統轉讓股份

根據調查報告，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在贏得2019年總統大選前，曾轉讓他在一家秘密境外公司的股份。

●英前首相布萊爾置產

英國前首相布萊爾（Tony Blair）先前直言不諱批評稅制漏洞，但調查報告發現他和妻子2017年透過買下英屬維京群島（British Virgin Islands）公司，進而購入公司所有的一棟價值880萬美元大樓。

根據英國法律，這麼做可讓他們避繳數以十萬計美元稅。

BBC指出，沒有跡象顯示布萊爾隱匿財富，他的妻子表示他們是依據英國規定行事。

●大咖藝人球星都捲入

不僅政治人物，與境外資產有牽連的名人也包括哥倫比亞女歌手夏奇拉（Shakira）、德國超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）及印度板球傳奇德魯卡（Sachin Tendulkar）。

這3人的律師告訴國際調查記者聯盟，這些投資均屬合法，並否認任何避稅之嫌。