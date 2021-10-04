高雄市前原民會主委吳慧琴9月30日病逝，而就在消息傳出的幾個小時前，高雄市前副市長葉匡時才傳訊息給吳慧琴。葉匡時感傷表示，吳慧琴永遠帶著純真的笑容、熱心認真地為原民服務，怎能想像她會如此年輕就離開這世界。

吳慧琴因主動脈剝離去世，葉匡時10月1日在臉書發文表示，去年五月曾與她及文化局林思伶局長去踏察國家一級考古遺址，茂林的萬山岩磐；葉匡時並回憶道，身為台東阿美族的她，天生就有好體力，一路走在我們前面，至今記憶猶深。

葉匡時（右二）與吳慧琴（右一）去年曾一同去踏察萬山岩磐。（圖／摘自葉匡時臉書）

葉匡時提到，說來巧合或神奇，兩人在今年二月韓市府團隊聚會後就沒聯絡過，就在9月30日當天中午，收到萬山部落的藝術工作者馬樂，傳來一個萬山青年唱作的歌曲，馬上轉傳給吳慧琴，沒想到她已早幾個鐘頭離世。而葉匡時也PO出幾張去年到萬山岩磐時的照片，做為追思。

高雄市政府前新聞局長王淺秋1日也在臉書表示，收到吳慧琴辭世的消息感到悲傷且震驚，腦海中都是她一貫燦爛的笑容，並感嘆人生無常、心情沉重，衷心希望各位好朋友們都能平安健康，珍惜每一個當下。