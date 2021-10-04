大聯盟例行賽結束，天使隊大谷翔平打出令人驚嘆的球季，現在該坐下來談談續約問題了。大谷4日擊出單季第46轟之前，官網記者報導大谷希望在今年冬天與球團達成續約，儘管天使輸個不停，大谷還是傾向「長留天使」。他只剩明年最後一季550萬美元。

總結大谷本季46轟、100打點、攻擊指數0.965，光是這些數字就相當接近「神鱒」卓奧特(Mike Trout)過去的長打表現。大谷在投手丘先發23場累積9勝2敗、3.18自責分率，直追老前輩田中將大2016年在洋基14勝4敗、3.07自責分率的最佳成績。大谷翔平能在投打兩方面達到這種頂尖水準，他的身價難以估量。

美媒CBS分析，大谷翔平如果真的愛錢就會在日本職棒打到25歲，如此可以和田中將大一樣直接在美職簽下大肥約（田中的平均年薪2200萬美元），不用受到新人合約限制。

大谷當初捨棄國聯的道奇而選擇美聯的天使，顯示他想要一個能夠盡情展現二刀流實力的舞台（美聯才有不必守備的指定打擊）。這方面天使確實很配合大谷，包括他盜壘被抓10次是聯盟最多，但總教練還是一直開綠燈讓他跑（26次盜壘成功），刷新多項亞洲球員在大聯盟的紀錄。

對此大谷透過翻譯說：「當然我非常樂意與球團談論續約，他們過去４年非常支持我，我很感激，即使沒有續約我也會專注打好明年的球季。」