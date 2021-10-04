指揮中心今(4日)上午10時起，開放AZ疫苗與高端疫苗第二劑對象預約，並加開BNT疫苗第一劑接種對象，未料開放時間一到，預約系統再度呈現「當機」，引發民怨。還有不少網友湧入總統蔡英文臉書貼文留言表達心聲，有網友憤怒地說，「每天各大部會輪流出包」、「郵局網站掛了、1922網站掛」、「哪一次預約沒當機」。

1922網站今日再度上演大當機，不少民眾預約網頁畫面皆顯示「疫苗預約平台目前造訪人次較多，請稍後再試」，無法順利進行預約動作。為此，不少網友轉往總統蔡英文臉書貼文底下留言

抱怨：「這様玩弄人民很有趣嗎？什麼爛疫苗預約系統！永遠進不去」、「以為民眾很悠哉嗎？政府官員把民眾搞這麼累」、「總統1922預約疫苗平台又當了！真的太擾人了！意願登記也當，預約打疫苗也當！真是偉大」、「每一次使用1922必卡。台灣還號稱IT大國，搞什麼鬼啊。如果預知流量會很大，有可能當機，卻一次不改，二次不改，三次不改...」。

網友留言。(取自蔡英文臉書)

網友留言。(取自蔡英文臉書)

今早除了疫苗預約之外，中華郵政今9時許開放紙本五倍券預約，時間一到，網站也塞爆卡住，民眾抱怨不已。