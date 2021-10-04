馮姓男子想創業當老闆，透過友人介紹員工，少女攜帶身分證及健保卡應徵，卻被馮男誘騙回家，少女雖不斷自殘抵抗，但因馮以毒品及槍枝恐嚇少女，少女慘遭馮性侵，馮案發逃亡大陸，近日因疫情才返台歸案；台北地檢署依強制性交罪起訴馮男。

檢方調查，2016年9月3日下午，馮男邀少女到他北市中山區住處，原打算面試少女，不料，馮發覺少女外表出眾，竟搶走少女手機，逼少女跟他上床。

少女不從，自殘死命抵抗，馮男卻以他有槍恐嚇她，若少女不配合，就要斷她手腳，還要找人幫她注射毒品長期控制她，少女只能就範。

馮男完事後，因少女不停哭泣請求回家，他才歸還少女的手機，少女趁隙逃離，並打電話給家人求救；案發後，馮男因逃亡大陸屢傳未到案而被通緝，檢方依強制性交罪起訴。

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