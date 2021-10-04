交通局公布國慶煙火施放當天的轉乘停車場的資訊。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

交通局在會場周邊以及熱門觀賞煙火處設置的機車臨時停車場資訊。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

2021年國慶煙火10月10日在高雄市鹽埕區蓬萊商港重磅登場！為因應當日可能擠爆的爭睹煙火人潮，交通局宣布，活動會場不提供停車位，周邊及熱門觀景的旗津區將啟動3階段交通管制；此外，高市府也加碼在中央公園捷運站提供免費接駁車，捷運、輕軌及周邊公車也將加開班次並延長營運，呼籲賞煙火民眾可多加利用。

高市交通局指出，為因應觀賞國慶煙火的人潮，市府規劃多項交通運輸措施；其中在大眾運輸方面，安排捷運中央公園站至高雄流行音樂中心的免費接駁車，進場服務時間為下午3時至晚間7時、散場服務時間為晚間8時30分至10時，以5至10分鐘為1班的接駁車服務；另捷運及輕軌則分別延長營運時間至晚間11：30及凌晨零時，捷運加密至3分鐘一班，輕軌加密至7.5分鐘一班。

交通局也建議前往蓬萊商港及鐵道園區的民眾，可搭乘捷運橘線至O1西子灣站或輕軌C14哈瑪星站，步行即可到達會場；前往高流中心的民眾則可搭輕軌至C10光榮碼頭站或捷運R9中央公園站再轉乘接駁車，並依導引步行前往。

交通局表示，周邊交通管制自10月10日12時起啟動，管制範圍包含鹽埕區鼓山一路以東、興隆路（不含）以南、成功一路（不含七賢二路至新光路）以西、中華五路（不含；新光路至復興三路）以西、臨海新路以北的區域陸續啟動。

另旗津區過港隧道將於10號當天下午3開始管制、哈瑪星哨船街將於下午5時開始管制；為維護管制區內行人安全，活動會場周邊22處Youbike2.0因配合3階段管制暫停營運，有需求的民眾可至管制區外圍的高雄女中站（含英雄路口站）及高雄國際會議中心站借還。

市警局也呼籲用路人遵守現場員警指揮，管制區當地居民及商家車輛，可向管制員警出示證件即可進入，除緊急救護車輛、公車與接駁車及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入，會場周邊將加強拖吊。

交通局再次強調，管制區內不提供停車位，使用汽機車民眾可先於外圍捷運左營高鐵站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代站旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場，以免受管制無法進入觀賞煙火。