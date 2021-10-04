網紅薩菈布魯克斯（Salah Brooks）熱愛戶外運動，時常和粉絲分享出遊照，在社交平台「TIKTOK」擁有520萬粉絲，日前她玩跳水，從高約70英呎（約21.3公尺）高的橋樑跳下，卻因為姿勢不當下體爆血，頓時嚇壞所有人，她也痛到當場飆淚，讓粉絲十分擔心。

薩菈時常到各國景點遊山玩水，9月她在當地挑戰從高約70英呎的橋上跳水，過程中還在空中翻了一圈，最後入水時卻因為姿勢不正確，雙腿呈現打開的狀態，導致她的下體直接受到衝擊，當場血流如注，薩菈拍影片記錄下當時的情況，當時她先前往第一間醫院，對方卻不知道如何處理。

她只好再去第二間，沒想到院方竟表示要縫合，讓她當場崩潰不已，縫合手術更是讓她直呼：「太痛了，我真的直接哭了出來」，樂觀的薩菈卻還是開玩笑表示，自己的下體將多出一顆洞，要替它取名「埃絲本（Aspen）」，希望粉絲別為她擔心。

粉絲們也跟著調侃薩菈，「女性人體原本就有3個洞，分別為尿道、陰道以及肛門，布魯克斯的「Aspen」應該稱為第四個洞」、「我們不是已經有第三個洞了嗎」、「聽起來我們需要複習一下解剖學」。