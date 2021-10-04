竹北市自強南路上的麥當勞前人行步道，3日中午發生鬥毆案，路人拍下過程上傳到FB「爆廢公社」，竹北分局指據報後，六家派出所巡邏網迅速抵達現場，將在場7位民眾帶回調查，全案將依違反妨害秩序和傳染病防治法案進行偵辦。

警方調查指出，3日中午12時許，52歲的張姓民眾，騎機車載31歲妻子到麥當勞前的人行步道停車，張妻從機車後座下車時，不慎踢到foodpanda的35歲李姓外送員，李男認張男夫婦無道歉意思，雙方進而衍生肢體衝突。

李姓外送員的33歲弟弟見狀，便上前一同毆打張民，在場的Uber eats外送員在旁勸架，未料，卻被李男胞弟誤認為是張民助陣人員，雙方再次發生肢體衝突，過程間亦有人未配戴口罩。

六家派出所員警據報趕到現場，將在場7位民眾全數帶回調查，全案將依違反妨害秩序和傳染病防治法案進行偵辦。

竹北分局呼籲，民眾應保持理性溝通，切勿藉故生端，以免涉法遭送辦，一同維護安心的居住環境。