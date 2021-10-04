為擴大集團營運動能，雲品國際（2748）今（4）日宣布，將受委託進行新北烏來紅河谷園區規畫及營運管理，這也是繼淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、台中寶元紀、台東紅葉谷後，雲品國際的第五處委託經營案，並將經營觸角自宴會事業擴大到住宿、餐廳及園區等物業管理。

雲品國際總經理丁原偉表示，疫情這段時間有許多精緻且特殊的場地業主與雲品洽談委託經營案，希望能在市場洗牌這段過渡期中開始布局高端餐旅事業，雲品從私人別墅、宴會廳、溫泉園區的委託案後，正式跨足到的精緻高端的旅宿物業管理，透過雲品所擁有的知識財與經營管理能力，能促成與場地業主的雙贏，也能夠將獲利與更多的場地業主分享。

君品Collection受艾順資產管理有限公司所委託經營的「烏來紅河谷園區」，基地面積6292坪，位在新北市烏來區加九寮溪及南勢溪交會處，溪水乾淨無汙染，溪畔岩石因受切割與擠壓形成高數公尺並傾斜45度的巨石，有「小太魯閣」的美譽。園區規畫有7間溫泉別墅群，客房採用大型落地玻璃迎入室外景緻，可以體會到貼近大自然的氣息，每間客房均設有專屬溫泉浴池。

烏來紅河谷園區宴會餐飲的營運項目為「戶外宴會帳篷」，標榜自然採光純白空間設計，園區內設有自有農地與櫻花樹，丁原偉表示，將以悠靜田園風光與櫻花樹下環境優勢搶攻「戶外證婚儀式」商機，園區預計於2022年第三季正式投入營運，將提供給更多消費者及旅客更獨特的消費體驗，同時雲品也將爭取更多業主與地主的委託管理合約。