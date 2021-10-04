「直播天王」連千毅每回開直播，都吸引上百人觀看，連帶連千毅身後的超胸辣妹，討論度也爆表，而這位辣妹真實身分是「全台最辣日文老師」長瀨昆妮，她居住日本10多年，因為疫情緣故回到台灣，而身為日文老師的長瀨昆妮，為了激起學生對日文的興趣，還提出前衛且讓人臉紅心跳教學方式。

在連千毅直播中，總會看到她身後有一對長相甜美、上圍超胸的辣妹，而她的真實身分是「全台最辣日文老師」長瀨昆妮，根據《ET today新聞雲》報導，長瀨昆妮曾在日本京都念大學、主修日文，畢業後在日本當地上班，後來新冠肺炎疫情爆發，長瀨昆妮因此結束10多年的日本生活，回到台灣發展。

長瀨昆妮回台後，一邊發揮專長擔任日文老師，同時，她也經營社群和直播，後來在因緣際會下，和連千毅合作直播，天生麗質的長瀨昆妮以一張精緻童顏、傲人上圍和細長美腿引發關注，長瀨昆妮也不吝嗇展現她的好身材，不科學美照總是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

長瀨昆妮平時還是會擔任家教，學生從17、18歲的學生到50多歲的熟齡都有，而長瀨昆妮為了讓更多人對日文有興趣，她還決定將在未來採用成人片來教學，長瀨昆妮認為，片中除了有單字外，還有生活常用的用語和文法，不只內容較口語化且新鮮有趣，還能激起學習的樂趣。