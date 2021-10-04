「2021數位應用週」9月28日起展開為期4天線上論壇與展覽，總統蔡英文透過線上開幕致詞強調，在全球供應鏈重組時刻，我國應發揮硬體製造、資安和智財權保護等強項，加速落實數位轉型，成為國際可信賴的合作夥伴。未來也要持續將資通訊服務導入各個產業，朝向智慧國家邁進。

蔡總統表示，今年疫情衝擊各行各業，不過軟體廠商都很努力，在疫情中找到新商機。此次「數位應用週」雖改成線上論壇與展示會，還是非常精采。很感謝主辦單位中華軟協理事長沈柏延及團隊的努力，籌組許多和資通訊服務相關的產業聯盟，不僅協助各個產業加速落實數位轉型，也能夠提供政府建言。針對即將上路的振興五倍券，蔡總統也提到很多單位都推出加碼優惠，鼓勵民眾多多綁定數位進行消費。

四大主題館 助力產業掌握脈動

今年數位應用週全部轉為線上舉辦，以「全球數位轉型，臺灣智慧共行」為主題，4天活動共規劃13場次主題論壇，包括「女力領導，數位包容」、「數位轉型，資安共行」、「後疫情時代的科技照護與醫療」、「數位新思維，智造新商機」、「5G數位轉型應用，創新商業模式」、「疫情新型態，邁向新零售」等議題。

並擴大舉辦「創新數位應用館」線上展，規劃四大主題館：智慧應用、雲端服務、資訊安全、新創創新，彙整72家廠商數位解決方案及應用案例，助各產業掌握市場脈動。

軟協理事長沈柏延表示，今年數位應用週從開放報名迄今，參與人數非常可觀，各場次同時上線人數合計超過6千人，累積觀看次數突破2萬人，顯示業界都很關注這場數位應用盛宴。沈柏延表示，疫情改變人與人之間的溝通方式，也帶來製造生產與供應鏈的變革，大多數企業都認同數位轉型很重要，但轉型過程有很多缺口，軟協的重點工作就在推動資訊軟體系統應用與產業數位轉型結合，成就臺灣資服業及各產業都能成為產業星群的亮點。

第一天開幕式，行政院副院長沈榮津、行政院政務委員郭耀煌、行政院科技會報執行秘書葉哲良均透過錄影方式為大會致詞，工業局長呂正華則親至直播現場為大會工作同仁打氣。呂正華表示，此次數位應用週探討很多資安、5G應用、區塊鏈、智慧製造等議題，可協助業者導入資通訊技術，加速數位轉型進程，尤其疫情期間，受影響最深的餐飲業和服務業，更可藉此機會轉型數位化，讓業務和行銷更有效率。

吸納產業建言 提供政府擬訂方針

此次數位應用週，中華軟協透過各主題論壇吸納產業數位轉型重點方案，並收歛產業建言，將同時彙報總統府，並在軟協官網公開發表。

大會中並直播第七屆金漾獎頒獎典禮，今年共頒發「創新商模」、「智慧應用」、「前瞻技術」三大類，10家績優廠商，詳細得獎名單和大會活動請上2021數位應用週官網；中華軟協官網。