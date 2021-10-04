蘋果電玩遊戲大賣，根據統計，蘋果光是在2019財年，從自家App Store賣出的電玩遊戲獲利，就遠超過日本任天堂、索尼以及美國微軟以及動視暴雪(Activision Blizzard)4家賣出的總和。

根據華爾街日報分析，蘋果2019財年來自電玩的營利為85億美元，不過卻遭蘋果否認，認為外界高估，因為有許多成本費用項目並未計入。

據悉，索尼、動視暴雪、任天堂與微軟在同期電玩營利，4家的總和才約65億美元。也就是說，蘋果1家比這4家電玩大廠加起來的營利，甚至還要多出20億美元。

產業分析師表示，電玩遊戲占蘋果App Store收入的大部分，估計蘋果那年從App Store有159億美元營收，其中69%來自遊戲。所以，App Store那年對蘋果營利貢獻度有123億美元，幾乎是蘋果電腦總營利的兩成。

業界也指出，不管蘋果的財報如何調整，不能否認電玩遊戲就是一隻金雞母，遠遠打敗一些推出電玩主機的遊戲大廠。