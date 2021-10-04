台北地檢署

名嘴李正皓日前上節目爆料，疑似新冠肺炎確診的老師曾到過北市萬華區阿公店，被通傳會NCC認為違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，移請檢警偵辦，台北地檢署調查後，認為當時這名確診老師，的確有萬華足跡，李男發言內容雖然添油加醋，但不構成散布疫情假訊息犯罪構成要件，4日不起訴李。

今年4月底，由於疫情在北市蔓延，當時不少確診個案都有萬華地區活動足跡，甚至有出沒過當地阿公店的紀錄，導致萬華阿公店遭外界汙名化，甚至被指為「破口」，5月間，發生有學校老師確診案例。

當時李正皓在參加電視政論節目時指出，疑似確診的學校老師，也曾到過萬華阿公店，引發民眾質疑，認為名嘴指述內容，並非指揮中心所公布的足跡，涉散布疫情謠言，向NCC(國家通訊傳播委員會)提出檢舉，NCC轉請刑事局調查後，將李正皓移送台北地檢署偵辦。

但檢察官調查，當時萬華疫情嚴峻，而該名確診老師也確實有萬華地區的足跡，雖然李正皓擅自解讀，不當延伸指老師也到過阿公店，李說法縱使添油加醋，但因《傳染病防治法》所定義的疫情，是「指傳染病在特定地區及特定時間內，發生之病例數超過預期值或出現集體聚集之現象」，由於李沒提到病例數等內容，因此不構成犯罪，依法不起訴。