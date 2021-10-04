面對勇士前鋒威金斯終於「屈服」接種新冠疫苗，籃網後衛厄文是否也打算跟進呢？起碼籃網總教練納許當前什麼都不知道，因為納許4日賽後表示，「目前沒有厄文的疫苗接種情況更新，我也不能確定他是否可以參加明天在紐約的訓練。」

原則上只要厄文還沒接種疫苗，根據紐約市政府防疫規定，他將無法進入籃網主場或訓練館進行任何活動，儘管他出現在聖地牙哥訓練場上，也在今天在洛杉磯舉行的熱身賽場邊現身，不過他接下來如果還是不打疫苗，就有可能「消失」。

因為籃網下場熱身賽將要回到主場巴克雷中心，面對上季總冠軍公鹿，這場熱身賽也是上季東區準決賽對戰戲碼，當時兩隊打到第7戰，公鹿才以115比111淘汰籃網，可惜目前看來籃網應該還是維持保留實力計畫，厄文打不打也沒差。

納許反而特別提到上季原本宣布因為心臟問題無奈退休，如今又復出重返籃網效力的艾卓吉，他今天先發打了15分鐘，拿6分、4籃板及3助攻，納許說：「我非常興奮看到艾卓吉重新回到球隊，他在場上的移動與身體狀態看起來都很好。」