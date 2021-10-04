振興五倍券即將開跑，今年擴大適用行業，全台最大即時外送平台 foodpanda 響應政府政策支援數位綁定，不另收紙本券，同時推出振興專區提供消費者多元選擇！只要事先將振興五倍券數位綁定信用卡，於foodpanda全平台消費便會納入回饋計算。為讓振興回饋極大化，foodpanda10月起針對美食外送及生鮮雜貨推出超有感優惠，於指定美食外送店家與生鮮雜貨商店選擇線上付款，滿額即享 5 次免外送服務費及總價值500元購物金。

foodpanda配合政府振興規劃推出振興專區，涵括上萬間受到疫情影響較大的餐飲店家並提供專屬優惠。即日起，凡訂購美食外送指定店家滿$100並使用線上付款，輸入優惠碼「台灣加油」，該筆訂單即享免外送服務費；在生鮮雜貨專區， foodpanda力挺在地商家，針對傳統市場、烘焙麵包店及花店等商店亦推出振興優惠。

10月8日起，生鮮雜貨指定商店消費滿$300並使用線上付款 ，輸入優惠碼「振興啦」即可現折100元。兩張優惠碼每人皆可使用5次，這個10月foodpanda一點，優惠多一點！