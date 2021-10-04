由於市場擔憂增通膨、貨幣政策，使9月份股市成為去年3月以來表現最差的月份，對於投資配置，儘管聯準會認為通貨膨脹是屬於暫時性，但從各數據來看，法人擔憂物價近期走揚恐不完全是暫時性情況。

美國債務上限的討論躍上頭條，國會在最後期限前通過融資法案，暫時使美國通過債務上限的難關，但兩黨仍需在10月18日之前提高或暫停債務上限。

富達國際表示，近期經濟焦點: 中美領先指標透露經濟成長觸頂，美國9月ISM製造業指數61.1高於市場預期，創下自5月以來的高點，其中僱傭指數升至50.2顯示勞動力市場逐漸復甦，然而供應鏈瓶頸持續助長通貨膨脹仍須持續關注。

對於通貨膨脹解讀，富達表示，未來通膨可能持續的原因有很多，如：全球運價仍高、原物料價格高漲、脫碳政策與半導體零件短缺都表示較高的通膨可能會持續影響市場。聯準會目前面臨的難題是負利率扭曲了市場行為，但由於過去十年美國資產負債表的高度膨脹，升息的行為將會加大償還債務的難度，導致違約可能性增加。使高通貨膨脹可能是結構性而非全為暫時性。