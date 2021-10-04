疫情雖然對經濟復甦帶來擾動，但在疫苗對重症保護力確實有效，及全球疫苗覆蓋率持續提升下，經濟影響應為短暫，後續關注疫情如何發展、主要央行貨幣政策動向、全球供應鏈混亂等，在機會與風險兼具下，投信建議可採用具有跨資產、跨區域布局的跨國組合平衡基金穩健布局因應。

投信法人表示，根據日前經濟合作暨發展組織（OECD）發布的最新經濟展望報告，下修今年全球經濟增長預期，自先前的5.8％下調製5.7％，為去年12月以來首度下修，報告對於經濟復甦態勢雖延續，受到Delta變種病毒的干擾，復甦勢頭正在減弱，OECD也示警，未來二年通膨水平恐持續處於高位，並建議各國政府在財政政策上保持靈活，避免在短期前景還不明朗的情況下撤回支持。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出，Delta變種病毒一度引發市場對新一輪疫情的擔憂，未來發展仍需觀察，不過疫苗的覆蓋率同步攀升，並被證明能有效降低重症率，目前成熟國家施打數普遍高於新興市場，部分國家更已經或是考慮施打加強劑，以進一步提升抵抗力。

政策方面，美國聯準會（Fed）對縮減購債啟動的時點與節奏還未定調，顯示Fed仍需時間觀察通膨及就業市場走向尚不急於調整政策。短期來看，債務上限議題可能相對更須留意，協商過程中的各種波折，也將加大股市波動性。

葉啟芳認為，雖然市場不確定性猶存，經濟復甦方向大體上未變，主要央行距離升息還有一段時間，寬鬆環境支撐股市盤堅，配置上仍可維持偏高的股票比重，並採取區域分散以平衡投資組合波動，著重成長型及高品質資產的配置，債券建議可關注存續期間較短、利率風險較低的高息債券表現。