由於國際廢鋼原料行情持穩，豐興（2015）4日開出的本周內銷盤價，全面維持平盤，其中廢鋼每公噸收購牌價維持12200元，鋼筋每公噸牌價維持23100元，型鋼每公噸牌價維持27000元。

《鋼鐵股》豐興盤價 全面持平
外資期現貨 中性布局
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