豐興本周盤價 全面維持平盤 11:402021/10/04 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料行情持穩，豐興（2015）4日開出的本周內銷盤價，全面維持平盤，其中廢鋼每公噸收購牌價維持12200元，鋼筋每公噸牌價維持23100元，型鋼每公噸牌價維持27000元。 《鋼鐵股》豐興盤價 全面持平 外資期現貨 中性布局 #豐興 #維持平盤 #豐興本周盤價 #國際廢鋼原料行情 #持穩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－中國信託證券 群創 三大法人逆風送暖 04:102021/10/04 證券．權證 EG強漲 出貨增溫 擁雙利多 化工族群營運馬力足 04:102021/10/04 證券．權證 錢進台股基金 穩中求勝 04:102021/10/04 投資理財 限電、疫情、棉價飆...享轉單、報價上漲 化纖廠雙喜 Q4再迎高峰 04:102021/10/04 財經要聞 櫃買本周三新兵報到 04:102021/10/04 證券．權證 大陸搶煤 海岬型船運價有撐 04:102021/10/04 產業．科技 通膨發燒 美木材漲勢再起 04:102021/10/04 全球財經 億豐最壞已過 法人看成長動能強 20:502021/10/03 財經 兆豐 主辦中租馬國子公司聯貸 04:102021/10/04 金融．稅務 《國際產業》全球海運長約價 仍有高峰 08:202021/10/04 財經 《商情》國內鋼筋、廢鋼連2平 10:542021/10/04 財經 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 新冠口服藥來了 高端一度遭殺至跌停 聯亞藥跌18％ - 財經 貨櫃三雄重摔逾8％ 陽明跌破百元 長榮剉咧等 - 財經 恒大今有72億要付突停牌 債務危機恐爆開 港股暴跌逾650點 - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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