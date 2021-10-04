莫德納可以混打高端嗎？中央研究院院長廖俊智今表示，在疫苗混打上，學理是一回事，最終要經過臨床試驗來證明是不是可行，而莫德納混打高端，目前處於臨床試驗階段。他透露，中研院正在研究像莫德納那種技術的mRNA疫苗，預計1、2年看到動物實驗的完整成果。

廖俊智同時表示，在今年4月時，台灣尚未有什麼疫情，國人打疫苗意願不高，但他認為打疫苗苗對人體有好處，因此在4月20日時，他打了第一劑AZ疫苗，8月初則打了第二劑。

廖俊智今天到立法院行中研院的業務報告，國民黨立委萬美玲質詢指出，第一劑打莫德納疫苗的人，到現在都已經超過10至12周，但仍苦等不到第二劑。政府正在研議混打疫苗，可行嗎？

而指揮中心15日也證實，台大醫院將進行莫德納混打國產高端疫苗的臨床試驗，林口長庚醫院則是進行AZ與高端疫苗混打實驗。

廖俊智表示，在國際上有一些研究，打AZ第二劑若離第一劑超過12周，效果更好；後續也有一些關於莫德納第一劑跟第二劑之間要隔多久比較適合的研究。但對於疫苗第一劑和第二劑應該相隔多久，他個人沒有看法，只是提供一些國際上的研究成果。

莫德納疫苗可與高端疫苗混打嗎？廖俊智表示，學理上即使可行，最終還是要經過臨床試驗的證明。現在莫德納與高端是否可混打，處於臨床試驗階段，還沒有結論。

廖俊智進一步透露，中研院正在進行mRNA疫苗的研究，分成兩個方向，一是在尊重智慧財產權的前提下，在現有的技術上進行改進；另一則是中研院開發自己的mRNA疫苗技術，預計1、2年可以看到動物實驗的完整研究成果。

國民黨立委李德維問廖俊智，中研院有很多從國外回來的人，是否會推動疫苗護照，有接種疫苗的人才能來進中研院？廖俊智回覆，目前的作法是，從國外回來的人，除了要照政府規定進行隔離外，院方也會提快中研院自行研發的快篩試劑讓他們篩檢。