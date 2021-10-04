新北市萬里區大坪國小長年推動食農教育課程，學校運用社區資源讓學生與社區居民一起種地瓜，並學習如何栽種蔬果，讓學生瞭解並參與社區的文化、產業與環境議題。新北市教育局表示，鼓勵各校申請「國民中小學結合社區永續發展計畫」，以提升學生學習能力，深化學校與社區合作，促進學校及社區的永續發展。

大坪國小校長石啟宏說，學校致力發展與社區合作的食農教育校本課程，希望帶著孩子從食農體驗出發，進行跨領域學習，不僅邀請到社區耆老為師，更將學童帶入社區農田跟著居民一起實作，讓生活成為學習的一部分，同時也讓學校教育成為連結社區情感的重要橋樑，讓孩子有機會瞭解並參與社區的文化及產業，未來將規劃建置科技監控觀測站，從食農的角度切入環境與生態議題的探究，提供孩子更多元的新知、了解永續發展的重要。

萬里區主要的特產就是地瓜，大坪國小旁的農地時常栽種特色地瓜，六年級生賴心翎表示，實際使用才發現鋤頭好重，但能親自將地瓜種在隴土上很有成就感。

去年開始參與社區永續發展計畫的野柳國小，則是發展海洋教育課程模組基地。校長張錦霞表示，學校整合學區資源來創發有感動力和感染力的校本課程，以實踐行動為主軸，讓親師生關心在地議題，透過課程讓孩子與家鄉連結，學習關懷土地和尊重環境倫理，希望孩子們長大能攜手營造自己的社區，讓學校及社區能永續發展下去。

此外，野柳國小也規劃讓孩子能解說家鄉的特色，透過體驗探索與實際操作課程來進行永續發展的內化學習。學校自治小市長同學林致峰說：「我愛我的家鄉，以『希望夢想救家鄉產業』為主題，在地質公園辦理全校性的家鄉特色解說導覽，包含中英文解說和貝殼、螃蟹海洋生態的展攤介紹，希望讓大家看見我們家鄉的美。」

六年級生黃妃湘則表示，她最喜歡社區學習活動，像是元宵節大家會在保安宮表演舞獅、參與神明淨港活動，而全校同學持續進行淨灘、製作竹叢礁復育軟絲，希望一棒接一棒，讓家鄉的海洋生態能被保護，也感謝社區的王爸爸教大家做這些保育工作。