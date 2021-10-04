近日一名女網友將5、6月的發票拿出來兌獎，其中一張後5碼數字全中，本以為可以領到4000元的獎金，但仔細一看發現該獎項是特獎，需要8個號碼全部一致，才有獎金可領，讓她空歡喜一場，崩潰地呼喊「我難過啊」，圖文曝光也意外釣出一名網友指出，僅差1個數字就可以抱回獎金，但一毛錢也領不到，「真的很嘔」。

原PO日前於臉書社團《爆怨公社》指出，近日將5、6月發票拿出來對獎，其中一張在手搖飲消費23元的發票，其號碼為「74785202」，後5碼85202與財政部公布的其中一組號碼「37385202」一樣，令她開心不已。

原PO對中特獎後5碼，但卻無法領取獎金。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，下一秒她發現對中的是特獎的後5碼，由於特獎的規則是必須8個號碼全部一致，才會有獎金200萬可領，令她心情像坐雲飛車般，瞬間跌到谷底「明明就所有數字都中，為什麼一毛錢都沒有，我難過啊！」

貼文曝光後，意外釣出一名網友說「我的更慘，差一個數字中獎了，但同樣一毛錢也拿不到」；其他網友則表示，「我也中過特獎後面7個數字，一毛也沒有」、「這看到真的會很嘔」、「特獎要全中才有喔」、「面對現實好嗎」、「好好上班工作吧」、「留著紀念啦」、「我一張都沒中， 所以看到樓主的發票有解氣」。