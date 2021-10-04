陸派大批軍機進入台灣西南防空識別區

解放軍近日頻頻破紀錄出動大批軍機，進入台灣西南防空識別區擾台，外交部長吳釗燮警告，台灣準備迎戰，並力促澳洲和台北加強情報分享和安全合作。

據澳洲廣播公司（ABC）4日報導，解放軍繼1日出動38架軍機後，2日又出動39架軍機擾台。吳釗燮接受澳廣「今夜中國」（China Tonight）節目的專訪說，要是解放軍真要打，台灣將準備抵抗。

吳釗燮在預定4日晚播出的專訪中說，「中國要是對台灣開戰，我們將會奮戰到底，那是我們的承諾」。他強調，想要和澳洲等志同道合的夥伴進行安全或情報交流，這樣台灣就更能做好因應戰局的準備。

澳洲並未正式承認台灣，但吳釗燮除了力促台澳加強安全關係外，並感謝坎培拉支持台灣加入北京也想加入的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。