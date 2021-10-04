據大陸遊戲網站3DMGame報導，騰訊MOBA（多人線上戰鬥競技場遊戲）手游《王者榮耀》達到新里程碑，自2015年發售以來，累計收入突破100億美元。透過Sensor Tower報告顯示，《王者榮耀》在Google Play和蘋果App Store上，光是2021年就賺取超過20億美元。

Sensor Tower報告顯示，《王者榮耀》以非常大的優勢登頂了收入榜，排名第二的《Brawl Stars》（Supercell）在2021年1月至8月之間僅賺取3.2億美元。第三名是手遊《Legends： Bang Bang》，同期收入為2.22億美元。

在下載量上，《寶可夢：大集結》是MOBA類型遊戲有史以來首發最為龐大的，頭兩天的下載量超過了1500萬次，七天下載量超過了3000萬次。相比之下，《Brawl Stars》花了7天時間才達到1500萬安裝量的里程碑。

Sensor Tower報告更指出，全球MOBA遊戲類型玩家一個月的消費超過了3億美元，每月消費相比去年同期上漲了43％。