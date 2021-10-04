美股上周五反彈，尤其道瓊指數收盤強彈482點漲幅1.43％，標普 S&P 500指數也勁揚1.18％，在台股連動相關2倍ETF今（4）日同步大漲約3％左右，此外，近日國際原物料大漲，包括連動銅、白銀及國際原油等相關ETF今天均呈現上揚走勢。

美股四大指數上周五全數收紅，在台股交易連動美股相關正向ETF，以國泰美國道瓊正2表現最高眼，大漲逾3％，另元大S&P 500正2也上漲近2.9％，國泰美國道瓊、富邦NASDAQ正2漲幅幻1.5％，元大S&P500漲幅約1.4％，國泰北美科技及國泰網路資安、元大全球AI都維持1％以上漲幅。

至於原物料股則受惠於中國能耗雙控政策而大漲，隨著電動金快速發展，全球對銅用量需求大增，推升國際銅價大漲，今天期街口道瓊銅股價大漲逾3％，另期元大道瓊白銀也上漲超過2％，國際油價持續呈現高檔震盪，期街口布蘭特正2％今天反彈約1.7％。