中國大陸今年加強落實「能耗雙控」的能源消耗總量與強度雙控政策，地方政府加強監管，尤其廣東與江蘇無預警限電，影響範圍開始擴散。內資法人對於「能耗雙控」也有各自解讀，建議投資人短期留意4大，長期關注3大。

凱基投顧指出，該政策對台廠電子供應鏈將有短期衝擊，也顯示中國能源轉型勢在必行，將帶來綠能發電、電動車、儲能等產業長期商機。台新投顧總經理李鎮宇認為，這次中國能耗雙控事件應該是一次「官場長鞭效應」下的政策錯置，預期10月中下旬之後便會回歸正常。

凱基投顧表示「能耗雙控」對整體產業的短期影響有四大重點需注意，第一點是高耗能產業將因減產導致報價調漲，而調漲足以彌補減產損失，台廠的塑化、鋼鐵、造紙將受惠；其次是電子供應鏈將有短期停工衝擊，包含零組件、PCB、被動元件、散熱、電源等，實際影響需視限電政策時程，及業者本身庫存及產能調配的因應策略；而主要產能在中國之外的銅箔有潛在轉單題材；對水泥、成衣、製鞋等傳統產業的台廠影響則偏中性。

李鎮宇分析，中國大陸9月底以來大規模地拉閘限電，有其內部缺煤發電、外部減碳排的雙重壓力，與其對抗美國沾不上關係；理性的分析，COP26-21將於10月31日開會，近期不惜衝擊經濟成長，大規模的拉閘限電已上了國際新聞版面，顯示中國表態將會積極處理碳排放問題，自9月25日起接連十一長假這段期間的處置，可望對國際減排壓力有所交代。

李鎮宇認為，長期「拉閘限電」，中國經濟恐呈現斷崖式下墜，衝擊產業、民生；在短期其他供電系統未能補足用電需求下，目前各地方政府已積極協助發電企業尋找發電煤炭來源，避免冬天來臨仍面臨缺電的民生問題。

凱基投顧表示，有關「能耗雙控」長期結構性影響面有三大：一、中國製造業將加速外移至東南亞或返回台灣，延續美中貿易戰後的全球供應鏈重組趨勢，對提早布局東南亞的廠商將優先受惠；二、塑化、鋼鐵、造紙等高耗能產業將受到長期減產限制，導致供需長期扭曲並支持報價欲小不易；三、中國為達到2060年碳中和目標，將對綠能發電、電動車、儲能產業帶來長線商機。