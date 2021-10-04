YouTuber兼網紅「nanaQ」，以極簡生活聞名，聲稱以清水洗澡、如廁不用衛生紙等，但真正讓她爆紅的，是她遭網友抓包過去生活照、影片出現與她理念相違背的蛛絲馬跡，引發巨大批評聲浪，但nanaQ挺過風波，如常並持續更新，昨天下午(10/3)她突然po文透露自己昏迷被送上救護車，但醒來堅持回到極簡房間，引發關注。

NanaQ昨天在IG及臉書發出長文，開頭就說：「10/2是我人生最接近死亡的一天」，當時她疑似昏倒被送上救護車，下車時看了天空，心裡想著：「今天天氣真好，這會是我的最後一天嗎？」而她曾說過會努力活在當下，這樣隨時死去都沒關係，因此變得能接受改變、認真愛人、努力付出，她原本也想這樣實踐，「直到看到我愛的人們站在病床邊時，我才知道，我錯了」，反省即使將生活過好，也是可能後悔，後悔再也沒有被疼愛的機會，因此要重新分配比重的話，「我想活在當下與被愛各佔50%」。

極簡網紅nanaQ驚曝昏迷就醫，幾經掙扎才恢復意識，但她堅持不住院，要回極簡房間睡覺。(取材自nanaQ臉書)

nanaQ透露朋友陪著她搭救護車，幫她各種忙，到了醫院她不斷反覆昏迷與驚醒，每次睜開眼睛都看到哥哥跟嫂嫂凝視的眼神，證明他們寸步不離，意識稍微恢復後，家人勸她住院，但nanaQ打死不要，「我就是任性就是想回自己的極簡房間睡覺」，家人只能將她送回家，沒想到才到家要開門馬上又暈眩，眼前一片黑，差點情況又變危險。

而她當天沒洗澡就睡了，東西都沒收，隔天8點醒來吐了，卻發現東西都被親友收拾好了，朋友買了她想吃但沒吃過的早餐車食物給她，之後媽媽跟姊姊也來家裡照顧，而nanaQ一直虛弱躺著，但家人卻很神奇地找到東西存放的位置，把生活所需都幫她準備好了，甚至做好了午飯等她吃，讓她感受到滿滿的愛，走過生命危急的這一遭，nanaQ感觸良多，喊話：「希望大家在把自己過好的同時，也別忘了要好好活著、好好的被愛」，最重要的是，別讓愛你的人擔心，nanaQ也曬出跟家人的對話截圖，顯示她在醫院吊點滴了好一陣子，才艱難恢復體力回家。