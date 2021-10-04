太驚人！有網友在臉書分享，近期駕駛一年左右的新車頻傳異音，但儀表板沒亮起異常警示燈號，把車帶回去原車廠檢查，卻在底盤下見到10顆鳳螺殼「窩居」，讓他感到又好氣又好笑。

這位網友2日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露才買不到一年的新車，近日在駕駛時頻頻傳出異音，迫於無奈便帶回原廠維修，沒想到車體才升上升降台，他和維修技師就明白原因了。

原PO的車子在升起後，看見底盤卡著鳳螺，瞬間臉都綠惹。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

原PO大費周章因為異音跑去維修廠，結果卻在底盤弄下10顆鳳螺，實在好無奈。（翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

原來是有近10顆「鳳螺」卡在汽車底盤中，原PO無奈地寫下，「鳳螺你到底從哪來的啦！」後來技師仔細探察後，推測把鳳螺藏在底盤的有力嫌疑人大概是「老鼠」，都是老鼠在偷藏寶。

文章曝光後，不少網友留言調侃，「好一個....螺生門阿！」、「多一顆渦輪」、「多了10倍的渦輪增壓，以後要吃鳳螺去你車子找」；還有網友說，「剛買不久？你家是住海邊嗎？螺絲生銹，都灰塵？」，原PO則回應，他還真的住在海邊，而且發現造成異音是因為鳳螺卡在底盤後，整個維修廠的技師都忍不住大笑，讓他好尷尬。