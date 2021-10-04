在飲料店當店長的28歲廖姓男子，自今年1月間10天內趁店內僅女店員小莉兩人時，4度環抱、襲胸及親吻，小莉不堪其擾怒告店長，廖男到案否認性騷，辯稱兩人正在「曖昧」階段，她有時像小女生害羞地反抗、有時不會，還會主動靠近。檢方依違反《性騷擾防治法》將他起訴。

起訴書指出，廖男是中市北屯區1家飲料店店長，他在今年1月間利用店內僅他與小莉兩人，4度對小莉動手動腳。

小莉在今年1月7日在櫃台內清洗東西，廖男趁機從後方環抱她，並藉機襲胸，小莉口頭制止才放手。廖男意猶未盡隔天晚間6時許，又趁小莉不注意，動手摸臀、碰觸腰部，小莉用手撥開制止，廖男才罷手。

廖男惡性不改，1月11日下午1時許，在店內又趁機從後方環抱小莉，還動手襲胸，小莉驚嚇尖叫、抗拒，廖男才罷手。

1月17日下午4時許，廖男變本加厲，利用與小莉兩人坐在店內階梯上休息，突然壓倒小莉企圖強吻，小莉退卻而未得逞，兩人恢復原坐姿後，廖男再度要強吻，經小莉抗拒才停止動作。經過這番折騰後，小莉疲累感到疲倦，又怕廖男遭拒生氣，而將頭靠在廖男後肩上休息，數分鐘後，小莉從階梯上起身，廖男再度環抱、襲胸，小莉掙脫後離開。

事後，小莉不願再隱忍怒告廖男，廖男到案坦承對小莉環抱、襲胸及親吻等舉動，但否認性騷擾，他辯稱兩人當時正處於「曖昧」階段，小莉有時會像小女生害羞地反抗，但有時不會，還會主動靠近。

檢察官勘驗地內監視影像畫面，發現小莉被廖男性騷擾時，都有制止、躲避或抗拒，縱使沒有立即轉身離開，或事後仍主動靠近，都無法合理化廖男未經同意，趁小莉不備之際，一再環抱、襲胸、親吻及碰觸腰臀等侵犯行為。

檢察官認為，「性自主決定權」即「性同意權」，任何性行為都應該建立在互相尊重，彼此同意的基礎上，絕對是「多不就是不」，「說願意才是願意」，沒有得到清楚明聊的同意，就是不同意，不得嬉鬧視之而輕易冒犯，不可將性騷擾歸咎於曖昧不清的關係或被害人個人反映。