好恐怖！大陸一名楊姓人妻平時和丈夫在上海工作，去年在武漢買了一間房子，但因為工作緣故，只有逢年過節才回到武漢，沒想到日前凌晨返家時，發現門鎖遭更換，鏡子還留下一張叫人發毛的字條，讓她當場傻眼。

據《極目新聞》報導，楊女10月1日凌晨3時許從上海返回武漢，一回到家就被眼前的景象震撼不已，首先是大門口的智能鎖，變成需要用鑰匙開的門鎖，進到屋內有陌生人的生活用品，鏡子上還留了一張紙條，上頭寫著：「寶貝，住在你這裡了，用了點點電，沒查戶號，見面時給！電視櫃下面有一排物品，請交於物業」。

由於楊女房子安裝的是智能鎖，進入屋內需與手機連結，並透過手機輸入密碼才能開門，楊女表示，曾有人願意租房，但因沒談妥，最後沒出租，從此決定不再把房子租出去，便將租屋訊息撤下，也沒再與仲介聯繫，丈夫今年7月中返家並未發現異常，沒想到最近卻被人「霸占」，警方已經受理報案調查原因。