民進黨執政下的促轉會日前才公布中正紀念堂轉型方案，預計移除堂內蔣中正的銅像，引發朝野論戰，促轉會再次將黑手伸入校園，許多學校在兩難的情況下只能拆除銅像，北市光復國小家長爆料指出，校方未詳細說明處理方式，僅告知3日要拆除銅像，引發家長譁然，北市議員游淑慧認為，促轉會用自己的意識型態造成校園不安。

光復國小校門口今早也聚集了許多抗議人士，盼校方能把銅像安置回去，游淑慧指出，這兩天陸續有抗議民眾到學校表達意見，造成學生及家長和校園的不安，她呼籲，民眾「不要」到學校去，這將影響無辜的小朋友，她強調，這件事的始作俑者是促轉會的決定、柯市府的高層決策配合，加上教育局的不斷催促，最後讓學校及家長承受很大的壓力，不得不搬移。

北市光復國小家長爆料指出，校方雖然有召開過2次會議，但都沒有詳細說明銅像會如何處置，家長也敢怒不敢言，就在上周五才臨時接到校方通知，3日將移除蔣公銅像，相信學校也是在促轉會的壓力下只能移除銅像，但應該用更好的方式來處理，像是美化或植栽，並非拆遷的方式。

游淑慧也接獲家長陳情表示，去年學校就接到北市府搬移銅像的政策公文，一開始校方跟家長想的方式是「緩處理」；並對周邊做更多美化，讓銅像更融入校園環境，但學校也知道如果一旦市府的政策決定，學校難擋教育局的壓力。

游淑慧指出，光復國小的家長原本希望將銅像搬到慈湖兩蔣園區、中正紀念堂或士林官邸，向教育局提出申請後，一直沒有回應，學校還得一直向教育局報告搬移進度，直到9月，教育局又突然來了一個公文，表示以專案形式、補助搬遷經費，要學校把銅像搬到士林官邸，才有了這次的搬移計畫。

游淑慧痛批，過去教育局承諾，學校可透過民主討論程序決議是否拆除。 但最後卻用行政程序的壓力，讓學校不得不搬，教育局應該對外說明，別讓學校和師生承受無辜的批評和壓力；游強調，大人的事別影響孩子，促轉會用自己的意識型態造成校園不安。