女星安于晴長相甜美、身材火辣，和演員沈建宏分手後便專心衝刺演藝事業，陸續有《最完美的女孩》、《校花之巔峰對決》、《N世代之青春降臨》等作品，還被封為「小林依晨」、「青春小女神」，日前她在IG曬一系列出浴濕身照，頓時讓大批老司機暴動。

安于晴不時會IG跟粉絲分享美照，上月她曬出只包著浴巾坐在浴缸裡的照片，洩出胸前大片嫩白肌膚，上面有些濕潤的泡泡，深溝更是若隱若現，漂亮的肩頸線條也讓人看得目不轉睛，她的手上還沾了泡泡，對著鏡頭鼓起臉頰，一雙大眼電翻一票粉絲。

安于晴在內文寫道，碰上自我又高傲的人，最好的態度就是「微笑著閉嘴，用心去做事。因為不論你是不動聲色地糾正，還是拿著擴音喇叭糾正，對他而言都是無濟於事的，呼籲大家遇到這種狀態就別再爭議，「千萬不要跟他辯個沒完，更不要去爭個輸贏」。

儘管圖文不符，安于晴的辣照引來不少網友狂刷愛心，直呼「安妃出浴照曝光」、「辣又性感」、「哎唷，可性感能可愛」、「妳的皮膚水噹噹」、「好性感」、「當你沐浴美麗」、「做妳男朋友有多好啊」、「完美無瑕」、「當你甜甜的笑，妳可愛的時候我想捏你的臉頰」。