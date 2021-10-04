半夜被摸太可怕！一名男網友日前入住宜蘭某民宿，睡到一半突然感覺有人摸他大腿，嚇到以為鬧鬼，結果開燈一看更嚇人，竟有個陌生男子闖入房間，趴在地上呼呼大睡，質問對方時，對方卻聲稱是在玩躲貓貓，才從陽台爬進來，讓網友們聽了紛紛勸他快報警、太恐怖了。

這名網友今天在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文指出，他入住宜蘭某包棟民宿，早上5點多時感覺睡夢中有人摸他大腿，以為遇到鬼了，趕緊起床開燈一看，房間竟然出現一個不認識的男子，趴在地上呼呼大睡。

原PO叫醒陌生男子後，質問他為何闖入房間，男子說他住隔壁包棟，在玩躲貓貓，因為原PO陽台的玻璃門沒鎖，才攀爬入內跑進他房間躲，讓原PO聽了傻眼，沒心情再睡覺，加上前一晚隔壁棟旅客唱KTV超過12點，隔音爛、找房東去勸也沒用，氣炸PO文「真的不要來住這間，踩雷一次就夠了」，直呼從來沒遇過這麼爛的民宿、鄰居。

文一貼出後，網友紛紛看傻，認為原PO應該是遇到小偷，「比鬼片還可怕欸」、「躲貓貓有一大早就在玩的嗎」、「誇張！好險你不是女生」、「好可怕，還好你有醒來，他也沒真的怎樣」、「是不是想偷東西，騙你說玩躲貓貓！囂張」、「這個已經是兩年以下徒刑的性騷擾跟侵入住宅罪了，躲貓貓個頭」。

對此，原PO說，事後想想也認為是遇到小偷，目前已經和房東聯絡，且一樓有監視器，房東可能會報警處理，但網友看不下去，狂勸他別等別人幫忙，自己先報警吧，「誰會玩遊戲玩到爬進別人的房間，實在太可怕了」、「絕對要報警，都20歲了再怎麼玩也應該知道對錯和分寸」。