近來利多股不漲、價跌不休的航運股，受到運價開始回跌的利空衝擊，繼上周五貨櫃三雄同步跌停後，今（4）日股價持續重挫，陽明（2609）一早跳水跌破百元大關，且近午盤最低跌至97.3元、逼近跌停價97.2元，長榮（2603）緊隨大跌，率先觸及跌停102.5元，萬海跌幅也在9％附近。

航運類股指數近午盤時壓回至218點附近，跌幅超過7％，貨櫃三雄成盤面震央，至11點半過後，航運股成交值超過760億元，占大盤成交值比重約36％，一早曾一度衝上四成的占比，散戶融資斷頭殺出，航運股連續二天跌幅都在7～8％以上。

從貨櫃三雄今年獲利表現來看，EPS仍有亮眼表現，不過，目前最大的利空就是籌碼紊亂，據統計，到上周五（10月1日）長榮股東數持續飆新高，來到51萬3138人，相較於前波低點、4月9日不到20萬人，股東人數再飆增1.5倍以上；萬海人數達10萬9509人，也是續創歷史新高；陽明股東人數雖未創高，但也維持在約38萬人附近高點。