中鋼(2002)將於本月中旬開出11月內銷單月盤，近期受到恆大集團出現財務危機、中國大陸限電等大環境變數多，導致產業鏈較為混亂，也略影響用鋼需求，雖中鋼公司對11、12月仍舊維持正向看法，但業界對中鋼11月盤價出現雜音，有部分業者看跌。

中鋼先前公布調降10月份LEEWAY(次雜級品)盤價，主力產品冷熱軋LEEWAY基價同步下滑。因LEEWAY一向被視為鋼市冷熱判斷依據，引起市場擔憂鋼市景氣生變。中鋼則指出，LEEWAY市場短期受大環境雜音多，適度盤整、可說是恢復正常。

不過，近期受到大環境變數多，加上部分地區疫情仍嚴峻，也略影響用鋼需求，中鋼加中龍9月共計出售量為103.7萬噸，較銷售目標少4萬噸，比8月的107萬公噸呈現下滑，整體內銷平穩，但外銷續減，主要仍受到東南亞地區疫情影響。中鋼預計第四季出貨噸數下滑至約310萬噸，較上半年各單季出貨量330萬噸減少。

中鋼先前開出的10月月盤及第四季季盤平均小漲1.32%，其中比重較高的月盤產品多以平盤開出。中鋼將於本月中旬開出11月內銷單月盤，產業界出現不同看法，甚至出現看跌的聲音。

中鋼仍看好隨10月下游庫存去化，11、12月旺季行情可望顯現，加上中國能耗雙控、多家鋼廠同步減產，國際間鋼鐵供給減少，且隨各國陸續推展基礎建設計畫，基本剛性需求仍存，原物料如煤價價持續高漲，使原料成本壓力居高不墜，整體而言，中鋼對明年上半年鋼市表現同樣保持正面態度。

因第四季鋼市旺季效應遞延，中鋼近期受到法人賣壓，股價今日持續隨台股下壓整理，中鴻(2014)股價亦跌。下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)等股價也受承壓。中鋼集團中鋼構(2013)則挾著風電題材續漲。