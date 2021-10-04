日本執政黨自由民主黨新任總裁岸田文雄將在今天下午被指名為新任首相，他擬於本月14日解散眾議院，19日公告眾議院選舉，31日舉行眾議院大選投開票。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄已告知多名黨內幹部上述規畫，擬於今天晚間記者會對外發表。

自民黨9月29日選出岸田文雄為第27任總裁（黨主席），由於自民黨在國會擁有多數席次，岸田將在今天下午召開的國會臨時會上被指名為日本第100任首相。

報導指出，本屆眾議院任期到10月21日，岸田認為新內閣上路後應盡快舉行大選較佳，因此規劃在臨時會閉會的10月14日解散眾議院，19日公告眾議院選舉，31日舉行眾議院大選投開票。

岸田預計今天上任後在首相官邸（行政中心）與聯合執政的公明黨代表山口那津男會談，隨後處理新任內閣人事，由新任內閣官房長官發表閣員名冊。

緊接著在皇居舉行首相任命儀式和閣員認證儀式後，晚間新內閣正式上路；岸田將舉行首相就任記者會，以及召開首次內閣會議。