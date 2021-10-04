近日馬來西亞一處村莊，有村民發現一隻巨鱷「翻肚」死在河中，由於牠的體型過於龐大，身長5公尺、重達600公斤，所以村民們出動4輪驅動車才順利將牠拖上岸，相關單位推測，這隻鱷魚應該是死於自然老死，因為牠嘴裡的牙齒全都已經脫落。

綜合外媒報導，本月1日太平瓜拉直弄村的村民，發現有一隻巨鱷呈現「翻肚」狀態，躺在當地的直弄河裡，於是立刻通報相關單位，霹靂州野生動物及國家公園局（Perak Wildlife and National Parks Department）迅速派員到現場了解狀況。

部門主任謝里夫（Yusoff Shariff）指出，過去從未收到這隻巨鱷在村莊活動的報告，不過當人員抵達現場時，這隻巨鱷早就死亡，而且已經被村民擅自拉上岸；因為巨鱷的體型過於龐大且沉重，村民們出動了一台4輪驅動車，先在鱷魚身上綁上繩子，接著發動車子才順利把牠拉上岸。

謝里夫透露，巨鱷的體長約為5公尺、重達600公斤，初步推測這隻鱷魚是死於自然老死，因為牠口中的牙齒全都掉光了，目前這隻鱷魚已經被送往獸醫局等待解剖，以判斷更加詳細、確切的死因。