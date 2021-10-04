陳肅諭在全大運摘金後，於全中運、全運會、排名賽及全大運都有金牌。（陳筱琳攝）

2021台南全大運羽球項目4日進入最後一天賽程，公開女生組單打國立體大陳肅諭在金牌戰以21比18、21比7擊退高雄大學林思雲，拿下個人在全大運首面個人金牌，完成自己國內賽事全滿貫的目標。

陳肅諭之前拿過全中運國女組、高女組金牌，全國羽球排名賽女單也有過冠軍進帳，2019年全國運動會也有過雙金佳績，就缺全大運，4日終於達成目標她說：「很高興！希望接下來全運會也能好好表現，在團體賽、個人賽都有不錯收穫。」

這次全大運陳肅諭冠軍戰直落二勝出，第2局只讓對手拿到個位數分數，她表示比賽場館可能對一些比賽經驗較少的選手在適應上比較困難，有經驗的選手可能適應較快就會比較有利，例如金牌戰球場兩邊順、逆風明顯，有些球以為出界但因為風向一吹剛好可以落在界內，有時對手在判斷上也可能受到影響，才能給自己機會。

接下來陳肅諭要在國手選拔賽力求表現，今年結束全大運、全運會之後，下一個目標就是明年第一次全國排名賽。