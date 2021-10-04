大陸房市「金九銀十」今年真的熄火。據《中國證券報》引述最新數據顯示，今年9月深圳成交1765套二手住宅，較上年同期暴跌近8成，除是成交量在12年來第首次跌回不滿2000套的「1字頭」，也已連續下跌6個月。深圳中原地產認為，受新房市場供應持續增加的影響，9月二手市場關注度一步降低，近期二手過戶量存在持續下滑的可能性。
作為存量市場，深圳的二手住宅成交量向來被作為市場風向標。自今年2月大陸官方發佈二手房指導價政策以來，深圳房市「一夜入冬」。透過深圳中原研究數據顯示，5月以來二手住宅客帶看指數持續下滑，9月二手住宅客帶看指數下滑了32.3％至59.4％。
具體數據可以看到，9月深圳成交1765套二手住宅，較上月減少13.6％，與去年同期相比則暴跌79.99％，也是回顧過去12年深圳同期數據中，第一次跌破2000套；成交面積則為16萬9252平方公尺，月減13.4％。
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