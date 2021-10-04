行政院今(4日)召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌會後表示，在維持目前疫情二級警戒下，有部分活動可適度調整。例如休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，在符合防疫指引以及指揮中心所設條件下，應可進一步適度鬆綁及調整；而外傳此波將允許主播可脫口罩、餐廳可放寬敬酒限制？政院指相關細節請指揮中心於今日下午向國人報告。

指揮中心建議，邊境管制維持現有強度，而目前政府自購疫苗到貨已達1023萬劑，友邦捐贈702萬劑，國內企業捐贈到貨332萬劑，接種人口涵蓋率為57.44％，施打疫苗1650.5萬人次。10月底將朝第1劑施打人數7成、第2劑3成的目標前進。

指揮中心建議，目前仍有必要維持目前二級警戒強度，不過部分活動及餐飲規範在符合防疫指引的前提下，可有調整的空間。

蘇貞昌裁示，在維持目前疫情二級警戒下，有部分活動可適度調整。例如休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，在符合防疫指引以及指揮中心所設之條件下，應可進一步適度鬆綁及調整。至於有關主播與餐廳敬酒的防疫管制是否鬆綁等細節，指揮中心下午將會說明。