美國藥廠默克公司日前公布的第3期臨床試驗結果，指旗下實驗用來治療新冠肺炎的口服藥「molnupiravir」，可使重症高風險患者的住院或死亡機率降低約50％，不過藥物對已入院的重症患者並無作用。據港媒報導指，港府有意引入此款新藥，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今（4日）表示，研究結果發現，這款口服藥對Delta和Mu變種病毒都有非常好的治療效果，有望減低病人入院或死亡風險，從而減少對醫療系統的負荷。

對於香港醫管局有意引入此款新藥，崔俊明認為是好事，稱現在世界上多個先進國家都在搶購，並透露，新藥每劑5000多港幣，比現在香港醫管局使用每劑1.5萬港幣的瑞德西韋便宜很多。

崔俊明說，該款口服藥研究招募對象是新冠輕度至中度患者，且最少有一項風險因素，包括60歲以上、肥胖、有糖尿病或心血管疾病等，研究顯示這款口服藥對Delta和Mu變種病毒都有非常好的治療效果，也可將入院及死亡數字減半。

他指出，該藥有出現肚瀉等副作用，而雖然新藥未完成第三期臨床研究就申請緊急使用，但也不算罕有，例如一些癌症新藥若成效顯著，未完成第三期臨床研究也會申請緊急使用。