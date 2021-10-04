證交所統計，外資上周在集中市場賣超862.2億元，其中，賣超聯電（2303）10.71萬張最多，而買超長榮航（2618）4.79萬張最多，成為外資新歡。聯電今（4）日至近午盤時，股價跌逾2％，長榮航在台股重挫140點之際仍力守紅盤。

證交所統計，上周外資在集中市場賣超862.20億元，另統計自2021年年初至10月1日止，外資總累計賣超5448.75億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22.09兆元，占全體上市股票市值的43.67％，市值周減少1.08兆元。

就個股方面，上周外資自集中市場買超最多的前三檔上市股為：長榮航買超47899張、群創買超44586張、華夏買超36031張；賣超最多的前三檔上市股為：聯電賣超107064張、長榮賣超77661、友達賣超51645張。

從外資上周買賣超前三檔個股來看，對面板二大龍頭操作不同調，買群創賣友達；對長榮集團買航空股賣貨櫃股。